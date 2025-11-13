Kjo linjë ajrore po e përdor Inteligjencën Artificiale për të parashikuar turbulencat

Një linjë ajrore po i drejtohet Inteligjencës Artificiale për ta ndihmuar të parashikojë se kur turbulencat do të godasin fluturimet e saj.
Turbulenca shpesh mund të jetë e vështirë për t’u shmangur sepse nuk shfaqet në radarin e motit në kabinën e pilotit ose sepse është shumë e lokalizuar për t’u llogaritur nga shumica e modeleve të motit.
Duke pasur parasysh që ekspertët thonë se ndryshimi i klimës po e bën qiellin më të trazuar, linjat ajrore po kërkojnë mënyra për të siguruar sigurinë dhe rehatinë e pasagjerëve.
Vdekjet dhe lëndimet serioze nga turbulencat janë shumë të rralla, por vitin e kaluar, kjo shkaktoi një vdekje në një fluturim të Singapore Airlines nga Londra dhe disa lëndime në një fluturim të Qatar Airways për në Dublin.
Turbulenca është shkaku kryesor i lëndimeve jo-fatale të pasagjerëve dhe ekuipazhit, sipas Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror.
Ndërsa vdekjet dhe lëndimet e rënda në aeroplanë të mëdhenj nuk ndodhin shpesh, midis viteve 2009 dhe 2021, 146 pasagjerë dhe ekuipazh u lënduan rëndë në incidente turbulence, sipas Administratës Federale të Aviacionit.
Vitin e kaluar, një studim nga meteorologët në Universitetin e Reading në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se qielli është deri në 55% më i trazuar se katër dekada më parë për shkak të ndryshimeve klimatike .
Ajri më i ngrohtë që vjen si pasojë e emetimeve të dioksidit të karbonit po ndryshon rrymat e ajrit në rrjedhën e aeroplanëve, duke përkeqësuar atë që njihet si turbulencë e ajrit të pastër në Atlantikun e Veriut dhe në nivel global.
Në një pikë tipike mbi Atlantikun e Veriut, një nga rrugët më të ngarkuara të fluturimit në botë, kohëzgjatja totale vjetore e turbulencave të forta u rrit me 55% midis viteve 1979 dhe 2020, zbuluan shkencëtarët.
Ndërsa Atlantiku i Veriut ka përjetuar rritjet më të mëdha, studimi i ri zbuloi se rrugë të tjera të ngarkuara fluturimi mbi Shtetet e Bashkuara, Evropë, Lindjen e Mesme dhe Atlantikun e Jugut kanë parë gjithashtu një rritje të ndjeshme të turbulencave.
Emirates përdor Al për të parashikuar turbulencat
“Linjat ajrore do të duhet të fillojnë të mendojnë se si do ta menaxhojnë turbulencën në rritje, pasi kjo i kushton industrisë deri në 465 milionë euro çdo vit vetëm në Shtetet e Bashkuara”, tha Mark Prosser, meteorolog në Universitetin e Reading.
“Çdo minutë shtesë e kaluar duke udhëtuar nëpër turbulenca rrit konsumimin e aeroplanit, si dhe rrezikun e lëndimeve të pasagjerëve dhe asistentëve të fluturimit.”
Modelet dhe radarët aktualë të motit e kanë të vështirë të parashikojnë se kur do të ndodhin turbulenca, sepse ato shpesh shkaktohen nga vorbulla në shkallë të vogël që janë shumë të lokalizuara për t’u dalluar.
Tani, Emirates, linja ajrore më e madhe në Lindjen e Mesme, po i drejtohet Al për të përmirësuar aftësinë e saj për të parashikuar turbulencat në fluturime.
Kompania thotë se teknologjia e re mund të gjenerojë “të dhëna në kohë reale”, të cilat sinjalizojnë zonat e turbulencave në rrugët e fluturimit për pilotët e saj.