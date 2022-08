Koha ta shikoni ndryshe ananasin, mrekullitë e frutit tropikal për shëndetin

Ananasi shpesh shihet thjesht si një nga frutat më të shijshëm tropikal, pasi karakterizohet nga shija e ëmbël dhe përzierja e butësisë me të fortën.

Përdorim të shpeshtë gjen edhe tek pijet, sidomos kokteilet jo-alkolike. Por, ananasi është shumë më tepër sa kaq.

I pasur me vitamina, ky frut sjell shumë të mira për organizmin. Është koha ta shihni me tjetër sy këtë produkt tradicional të Hawait, që përpos pamjes së këndshme, bën që trupit tonë t’i qendrojnë larg faktorë të jashtëm dëmtues.

Lexoni listën e mëposhtme, e do të shihni se do të blini vetëm ananas, herën tjetër që do dilni për pazar:

Ananasi është i pasur me vitaminë C, e cila mbron organizmin nga infeksionet dhe inflamacionit.

Ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt.

Luan rol kyç në tretjen e ushqimit e reduktimin e fryrjes pas konsumit të vaktit.

Parandalon dobësimin e shikimit, si rezultat i përmbajtjes së antioksidantëve.

Si dhe bën që kockat të forcohen akoma dhe më shumë.