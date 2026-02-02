Kolonë izraelitë sulmojnë qytetin Sinjil

Kolonë izraelitë sulmuan mbrëmjen e së dielës qytetin Sinjil, në verilindje të qytetit Ramallah.
Burime të sigurisë i thanë agjencisë “Wafa” se kolonë të armatosur sulmuan periferinë e qytetit Sinjil dhe hapën zjarr ndaj banorëve që u përpoqën të zmbrapsnin sulmin. Pas kësaj, ata u tërhoqën nga zona, pa u raportuar për të lënduar.
Ky sulm vjen në kuadër të një serie të vazhdueshme sulmesh të kolonëve që synojnë banorët dhe pronat e tyre në qytetin Sinjil, si dhe në fshatrat dhe lokalitetet përreth.