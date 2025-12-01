​Kompania më e re dhe më e nxehtë e inteligjencës artificiale është Google?

Google sapo hodhi një tjetër kthesë në garën e inteligjencës artificiale që ndryshon me shpejtësi. Dhe konkurrentët e saj më të mëdhenj po e vënë re.
“Jemi të kënaqur nga suksesi i Google – ata kanë bërë përparime të mëdha në IA dhe ne vazhdojmë t’i furnizojmë Google”, shkroi Nvidia në një postim të 25 nëntorit në X, përpara se të shtonte se “NVIDIA ofron performancë, shkathtësi dhe ndërrueshmëri më të madhe sesa ASIC-të” (qarqet e integruara specifike për aplikacione) si ato të prodhuara nga Google.
“Urime Google për Gemini 3! Duket si një model i shkëlqyer”, shkroi gjithashtu në X CEO i OpenAI, Sam Altman .
Postimet erdhën vetëm disa ditë pas rritjes së bujës rreth modelit Gemini 3 të Google – dhe çipave të prodhuar nga Google që ndihmojnë në fuqizimin e tij. Drejtori ekzekutiv i Salesforce, Marc Benioff, shkroi në X se nuk do të kthehet më në ChatGPT pasi provoi modelin e ri të Google. “Kërcimi është i çmendur – arsyetimi, shpejtësia, imazhet, videot… gjithçka është më e mprehtë dhe më e shpejtë. Ndihet sikur bota sapo ka ndryshuar, përsëri”, shkroi ai.
Sipas The Information , thuhet se Meta është në bisedime me Google për blerjen e çipave të saj Tensor, pasi Anthropic tha në tetor se planifikon të zgjerojë ndjeshëm përdorimin e teknologjisë së Google.
Aksionet e Google u rritën me gati 8% javën e kaluar, ndërsa ato të Nvidia ranë pak mbi 2%.
Në lojë është më shumë sesa thjesht të drejtat për t’u mburrur ose disa kontrata shitjeje. Siç pretendon industria e teknologjisë, inteligjenca artificiale do të riformësojë botën – duke përfshirë portofolet e investimeve që i përkasin të gjithëve, nga miliarderët deri te pensionistët që mbajnë 401 mijë dollarë – se cila kompani dhe cili vizion del fitues mund të ndikojë pothuajse çdo amerikan, transmeton BBC.
Në dukje, postimi i Nvidia-s thotë se kompania nuk është e shqetësuar për Google që po futet në territorin e saj. Dhe për një arsye të mirë – çipat e Google janë thelbësisht të ndryshëm nga ofertat e Nvidia-s, që do të thotë se ato nuk janë një alternativë e barabartë.