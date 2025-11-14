Koncepti Mitsubishi Elevance është një SUV me katër motorë

Panairi i Mobilitetit në Japoni 2025 ka hapur portat për të gjitha llojet e makinave konceptuale, përfshirë një minfurgon të çuditshëm Lexus LS.
Prodhuesi vendas i makinave Mitsubishi është gjithashtu i pranishëm në eventin e Tokios, duke shfaqur një koncept me një emër të sajuar: “Elevance”.
Tashmë po ngjall spekulime nëse ai paraqet një paraprirje të një SUV-i të ardhshëm, ndoshta kthimin e Pajero (Montero në disa tregje). Për atë që ia vlen, fasada e përparme i ngjan një prototipi të kamufluar të parë në korrik.
Por stili katror dhe dyert transparente me mentesha të pasme nuk janë pjesa më interesante. Mitsubishi tërhoqi vëmendjen me sistemin e ndërlikuar të fuqisë së Elevance.
Koncepti ka një konfigurim kompleks hibrid plug-in që kombinon katër motorë elektrikë me një motor benzine. Ai përmban dy motorë në rrota në pjesën e përparme dhe sistemin e njohur të Kontrollit Aktiv të Largimit të Kthimit (AYC) me dy motorë të Mitsubishi në pjesën e pasme.
Motori i djegies së paspecifikuar përshkruhet si një ICE “me efikasitet të lartë” i aftë të funksionojë me karburant neutral ndaj karbonit. Mitsubishi mbetet i heshtur në lidhje me baterinë, duke thënë vetëm se është një “pako e madhe”.
Zeekr 9X përdor një bateri të fuqishme 70 kWh, ndërsa Volvo XC70 i rilindur ka një bateri 39.6 kWh. Nuk është e qartë se ku futet Elevance midis këtyre të dyjave, megjithëse ka të ngjarë të jetë më e vogël.
Sidoqoftë, bateria është mjaft e fuqishme për të furnizuar me energji rimorkion përkatëse, e cila përfshin një kuzhinë dhe dush.
Është interesante që Mitsubishi nuk përmend se motori me djegie funksionon si gjenerator për të rimbushur baterinë. Kjo sugjeron që Elevance nuk është një automjet elektrik që zgjeron gamën, por më tepër një hibrid konvencional plug-in me motorin me benzinë që vë në lëvizje mekanikisht rrotat.
Sidoqoftë, thuhet se motori me djegie të brendshme ofron “performancën e pastër dhe emocionuese të një motori elektrik”.
Përtej konfigurimit të tij kompleks PHEV, Elevance duket të jetë një automjet i madh, duke mbështetur më tej teorinë se është në madhësinë e Pajero-s.
Megjithatë, mund të jemi duke ecur përpara, pasi Mitsubishi ka reputacionin për zbulimin e koncepteve të guximshme që nuk arrijnë kurrë në prodhim. Shpresojmë që ky të thyejë trendin.
Brenda, Elevance ofron tre rreshta ulësesh, por akomodon vetëm gjashtë pasagjerë në një plan 2+2+2, me ulëse të përparme që rrotullohen.
Ai përqafon trendin aktual të dizajnit me ekran të rëndë me një konfigurim me tre ekrane që shtrihet në të gjithë panelin e kontrollit.
Ekziston gjithashtu një ekran i integruar në timonin tetëkëndor, ndërsa kontrollet e klimës menaxhohen nëpërmjet një shiriti të hollë horizontal me prekje.
Për fat të mirë, jo gjithçka është dixhitalizuar. Një rrotullues midis ulëseve të përparme i lejon shoferit të kalojë midis mënyrave të drejtimit. Diku tjetër, ekrani trapezoid i timonit është i rrethuar nga taste fizike dhe dy butona vertikalë pas tij.
Nëse Mitsubishi planifikon të vazhdojë me një model prodhimi mbetet e pasigurt, por ka shpresë që të paktën disa nga idetë e Elevance do të rrjedhin deri në një SUV që njerëzit mund ta blejnë vërtet.