Konfirmohen detajet e gjeneratës së dytë të orës inteligjente të Google

Pajisja vjen me 2GB RAM, ekran 384×384 dhe 320 piksel për inç. Së fundi listohet me Android 13, që do të thotë se platforma ka për tu quajtur Wear OS 4.

Njëlloj si telefonët Pixel që i japin mundësi Google të demonstrojë formën më të pastër të smartfonëve Android, orët inteligjente Pixel Watch synon të bëjnë të njëjtën gjë.

Një listim i Pixel Watch 2 është shfaqur në Google Play Console dhe së bashku me emrin e koduar “EOS” shfaqen edhe specifikat e orës inteligjente.

Fillimisht Google ka vendosur të ndryshojë çipin. Pixel Watch vitin e kaluar erdhi me Exynos 9110 ndërsa këtë vit do të ketë çipin SW5100 të Qualcomm i ngjashëm me Snapdragon W5 por me një procesor shtesë.

Ora e ardhshme Pixel Watch duket të jetë një ndryshim substancial me gjeneratën e kaluar ndërsa Google përpiqet ta mbajë të përditësuar me harduerin më të fundit.