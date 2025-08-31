Konstituimi i Kuvendit dhe thirrjet për shkelje të Kushtetutës

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, të shtunën ka shpallur konstituimin e Kuvendit, anipse nuk është zgjedhur nënkryetari nga radhët e komunitetit serb.
Kjo u vlerësua antikushtetuese nga partitë që mandatin e shkuar kanë qenë në opozitë. Thanë se u shkel Kushtetuta dhe Rregullorja e Punës së Kuvendit. Kushtetuta përcakton mënyrën e zgjedhjes së kryetarit dhe të 5 nënkryetarëve e Rregullorja e Punës së Kuvendit, thekson se seanca konstituive konsiderohet e përfunduar me zgjedhjen e Kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit.
Në seancën e së shtunës që nisi me 1 orë vonesë, munguan deputetët e Aleancës dhe ata të Nismës. Megjithatë kuorumi qe i mjaftueshëm që ta vazhdohet me votimin e 3 kandidatëve serbë, që kishin mbetur në garë për nënkryetar Kuvendi të cilët do të votoheshin në 6 runde. Paraprakisht kryetari u kërkoi deputetëve t’i japin epilog seancës.
Përmes tërheqjes së shortit, deputetja e Listës Serbe, Miljana Nikoliq doli tri herë në votim, Igor Simiq i kësaj partie dy herë dhe deputeti i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Nenad Rashiq, njëherë. Asnjëri nuk i mori votat e nevojshme prej 61 sosh.
Basha ka ftuar mbledhje të kryesisë për të hënën nga ora 13:00, në mënyrë që të konsultohet me nënkryetarët se si do ta vazhdojë punën tutje Kuvendi i Kosovës. Në Partinë Demokratike dhe në Lidhjen Demokratike e kanë refuzuar pjesëmarrjen.