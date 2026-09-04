Koreja e Jugut po përgatitet për dislokim në Ngushticën e Hormuzit

Ushtria e Koresë së Jugut po bën “përgatitje konkrete” për dislokimin e trupave në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Po bëjmë përgatitje konkrete për dërgimin e forcave detare në Ngushticën e Hormuzit”, i tha transmetuesit australian SBS një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.
Raporti tha se dislokimi, për të cilin po bëhen përgatitjet, përfshin avionë patrullimi detar P-8, një ekip për asgjësimin e mjeteve shpërthyese dhe një anije mbështetëse logjistike.
Qeveria e Koresë së Jugut kishte deklaruar më parë se do të ndërmerrte një dislokim në ngushticë vetëm pas përfundimit të luftës SHBA-Iran.
Kjo vjen pasi presidenti amerikan, Donald Trump, kritikoi publikisht Seulin për refuzimin e pjesëmarrjes në veprimet kundër Iranit ndërsa SHBA-ja së fundmi reduktoi një stërvitje ushtarake me Korenë e Jugut.
“Me sa kuptoj, po zhvillohen gjithashtu diskutime me vendet përkatëse lidhur me portet bazë dhe bazat operacionale”, citohet të ketë thënë për SBS një zyrtar i lartë ushtarak.
Dislokimi kërkon një vendim nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare (NSC), një rezolutë të miratuar në mbledhjen e kabinetit dhe pëlqimin e Asamblesë Kombëtare.