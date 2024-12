Koreja e Jugut shpalli 7 ditë zie për 179 personat që humbën jetën në rrëzimin e aeroplanit

Qeveria e Koresë së Jugut ka shpallur shtatë ditë zie kombëtare pas rrëzimit të aeroplanit që mori jetën e 179 personave, ndërsa dy anëtarë të ekuipazhit u shpëtuan, transmeton Anadolu.

Presidenti në detyrë, Choi Sang-mok, njoftoi zinë kombëtare në një takim urgjent të sigurisë disa orë pasi aeroplani i pasagjerëve u rrëzua.

“Ne shprehim ngushëllimet tona më të thella për familjet e viktimave të atyre që humbën jetën në këtë tragjedi të papritur”, tha Choi.

Ministria e Financave e Koresë së Jugut njoftoi se do të ndërtohen altarë përkujtimor në vendin e përplasjes, si dhe në 17 qytete dhe provinca.

Ministria koreano-jugore po ashtu tha se zyrtarët publik do të mbajnë shirita zie si shenjë respekti për viktimat.

Një fluturim i kompanisë ‘Jeju Air’ me 181 pasagjerë në bord, përfshirë gjashtë anëtarë të ekuipazhit, mori flakë gjatë uljes pasi kishte probleme me pajisjet e uljes. Incidenti ndodhi rreth orës 09:07 me kohën lokale të kontit Muan, 288 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit Seul.

Aeroplani ‘Boeing 737-800’ me dy motorë, duke u kthyer nga qyteti tajlandez Bangkok, doli nga pista dhe u përplas me një gardh, para se të përplaset me një mur në një shpërthim që mori flakë.

Përplasja shënon një nga aksidentet më vdekjeprurëse të aviacionit në Korenë e Jugut në vitet e fundit.