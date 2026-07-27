Kosova dhe Franca nënshkruajnë pesë marrëveshje

Ministri në detyrë të Punëve të Jashtme, Glauk Konjufcës, dhe ministri i Deleguar për Evropën nga Franca, Benjamin Haddad, kanë nënshkruar pesë marrëveshje.
Marrëveshjet e bashkëpunimit u nënshkruan në fushën e drejtësisë, arsimit dhe organizimit të Lojërave Mesdhetare.
Marrëveshjet u nënshkruan pas takimit të zhvilluar në Prishtinë.
Janë nënshkruar letërqëllimin për themelimin e Komunitetit kosovaro-francës për mbështetjen e organizmit të Lojërave Mesdhetare 2030, marrëveshjen administrative për mësimdhënien e gjuhës frënge në Kosovë, Marrëveshjen për ndihmë juridike të ndërsjellë në çështje penale, Marrëveshjen për ekstradimin dhe Marrëveshjen e kredisë me Agjencinë Franceze për zhvillimin e projektit për Lojërat mesdhetare. Katër marrëveshjet e para janë nënshkruar nga Konjufca dhe Haddad, ndërkohë që e pesta është nënshkruar nga ministri në detyrë i Financave Hekuran Murati dhe ministri francez Haddad.