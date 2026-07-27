Reshjet e shiut shkaktojnë vërshime në Rahovec

Reshjet e dendura të shiut, të cilat gjatë ditës kanë përfshirë pothuajse të gjithë territorin e Kosovës, kanë shkaktuar përmbytje edhe në komunën e Rahovecit, ku në disa zona është vështirësuar ndjeshëm qarkullimi i automjeteve dhe lëvizja e qytetarëve.
Sipas pamjeve të publikuara nga mediumi lokal, sasi të mëdha uji kanë mbuluar rrugë të shumta lokale, ndërsa në disa raste përmbytjet kanë depërtuar edhe në oborret e shtëpive dhe objekteve të tjera.
Pamjet e publikuara tregojnë automjete që lëvizin me vështirësi nëpër rrugët e mbuluara nga uji.
IHMK ka paralajmëruar mot me shi e shkarkime rrufesh të hënën.