Kosova mposht Suedinë edhe në Goteborg

Pas fitores së madhe muajin e shkuar në Prishtinë, Kombëtarja e Kosovës ka mposhtur Suedinë edhe në Goteborg.
Në Prishtinë, Kosova triumfoi 2:0 kurse në Goteborg 1:0, të hënën mbrëma në kuadër të kualifikimeve për Botërorin 2026.
“Dardanët” patën paraqitje të mirë ndaj Suedisë dhe kanë mundur të shënojnë më shumë se një gol. Fisnik Asllani shënoi golin e fitores, e cila është e dyta në kuadër të këtij cikli kualifikues.
Sulmuesi e Hoffenheimit, realizoi në minutën e 32-të kurse Leon Avdullahu në minutën e 43-të qëlloi shtyllën. Me këtë fitore, Kosova ka tubuar 7 pikë dhe renditet e dyta në Grupin B kualifikues, kurse Suedia mbetet në vetëm 1 pikë pasi regjistroi humbjen e tretë, të dytën nga “Dardanët”.
Muajin tjetër, Kosova ka dy ndeshjet e fundit të këtyre kualifikimeve, ku përballet me Slloveninë në udhëtim dhe Zvicrën në shtëpi.