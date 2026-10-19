Championsi vazhdon në mesjavë me dy derbi

Liga e Kampionëve do të vazhdojë edhe këtë javë, me 18-të ndeshjet e xhiros së tretë të fazës së ligës, që do të zhvillohen të martën dhe mërkurën.
Megjithatë, kjo xhiro do të karakterizohet me dy derbi, njëri në Paris dhe tjetri në Munchen, ku do të përballen skuadrat favorite për të triumfuar këtë sezon në Champions.
Derbi i parë dhe më interesanti, do të jetë ai ndërmjet Paris Saint-Germainit dhe Barcelonës, dy skuadrave të para në tabelë me nga 6 pikë, i cili luhet të martën mbrëma në kryeqytetin francez.
Ndërkohë, të mërkurën në mbrëmje, në stadiumin “Allianz Arena” do të përballen Bayerni dhe Arsenali për ta mbyllur xhiron e tretë të fazës së ligës.
Ndeshjet e para të xhiros së tretë të Ligës së Kampionëve, janë Fenerbahçe – Slavia dhe Sabah – Borussia Dortmund, që luhet të martën nga ora 18:45.
Të mërkurën, dy ndeshjet që startojnë në orën 18:45, janë Como – Manchester United dhe Lille – Galatasaray pasi 14-të duelet tjera nisin nga ora 21:00.