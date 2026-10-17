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Barcelona vazhdon me fitore bindëse

Barcelona e ka vazhduar serinë e jashtëzakonshme të fitoreve këtë edicion.

9 ndeshje – 9 fitore, është bilanci i Barçës në La Ligan spanjolle.

Barça të shtunën mbrëma në kuadër të javës së nëntë e mposhti Real Betisin në udhëtim me rezultatin 5:2.

Ndeshja u karakterizua nga momente të tensionuara.

Lamine Yamal shënoi supergol nga distanca në minutën e dhjetë për 1:0.

Betisi shifrat në 1:1 i barazoi në minutën e 27-të me golin që e realizoi Valentin Gomez.

Rodri në minutën e 41-të e realizoi golin e epërsisë 2:1 për gjigantin katalunjas.

Për 3:1 realizoi Gabriel Jesus në minutën e 51-të.

Dy minuta më pas, Abde Ezzalzouli, e ngushtoi rezultatin në 3:2. Menjëherë pas golit të shënuar pati një moment të tensionuar mes Facundo Bernalit dhe Yamalit.

Bernal e goditi në fytyrë supertalentin spanjoll dhe arbitri e ndëshkoi direkt me karton të kuq.

Për 4:2 shënoi Eric Garcia në minutën e 62-të, kurse golin e pestë e realizoi Dani Olmo në minutën e 81-të.

Barça është lidere me 27 pikë. Betisi ka 19 pikë dhe është lartë në tabelë.

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