Barcelona vazhdon me fitore bindëse

Barcelona e ka vazhduar serinë e jashtëzakonshme të fitoreve këtë edicion.
9 ndeshje – 9 fitore, është bilanci i Barçës në La Ligan spanjolle.
Barça të shtunën mbrëma në kuadër të javës së nëntë e mposhti Real Betisin në udhëtim me rezultatin 5:2.
Ndeshja u karakterizua nga momente të tensionuara.
Lamine Yamal shënoi supergol nga distanca në minutën e dhjetë për 1:0.
Betisi shifrat në 1:1 i barazoi në minutën e 27-të me golin që e realizoi Valentin Gomez.
Rodri në minutën e 41-të e realizoi golin e epërsisë 2:1 për gjigantin katalunjas.
Për 3:1 realizoi Gabriel Jesus në minutën e 51-të.
Dy minuta më pas, Abde Ezzalzouli, e ngushtoi rezultatin në 3:2. Menjëherë pas golit të shënuar pati një moment të tensionuar mes Facundo Bernalit dhe Yamalit.
Bernal e goditi në fytyrë supertalentin spanjoll dhe arbitri e ndëshkoi direkt me karton të kuq.
Për 4:2 shënoi Eric Garcia në minutën e 62-të, kurse golin e pestë e realizoi Dani Olmo në minutën e 81-të.
Barça është lidere me 27 pikë. Betisi ka 19 pikë dhe është lartë në tabelë.