Muriqi kritikohet për humbjen e thellë të Fenerbahçes

Kapiteni i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi është kritikuar nga mediumet turke pas humbjes së thellë të Fenerbahçes në Ligën e Kampionëve.
Fenerbahçe, të mërkurën mbrëma pësoi disfatë 6:0 në udhëtim te Aston Villa në kuadër të xhiros së dytë të fazës së ligës.
Muriqi ishte startues në këtë përballje dhe luajti deri në minutën e 70-të, ndërsa u vlerësua me notën 5.8 për paraqitjen e tij.
“30-të minutat e Vedat Muriqit në ndeshjen kundër Aston Villas ishin të diskutueshme. Ai humbi mundësi dhe bëri gabime”, ka shkruar Hurriyet.
Mediumi turk ka kritikuar Muriqin për dy rastet e humbura brenda dy minutave, ku fillimisht në minutën e 15-të tentimin e tij me kokë e priti portieri mysafir, dhe në minutën e 17-të kur dështoi i vetëm para portës.
Po ashtu, Muriqi është fajësuar edhe për golin e dytë të Aston Villas në minutën e 30-të, duke thënë se gabimi i tij me pasimin e shkurtër bëri që Nicolas Jackson ta dyfishojë epërsinë.