Zhegrova projektohet titullar kundër Lazios

Vetëm brenda pak javësh, Edon Zhegrova është shndërruar nga një zëvendësues në një lojtar potencial kyç për skuadrën e Juventusit.
I lënë jashtë listës për Ligën e Evropës, Zhegrova i ka bërë përshtypje trajnerit të Juvventusit me paraqitjet e tij kundër Sassuolos, Atalantas dhe Cagliarit, ndeshje këto që u inkuadrua në pjesën e dytë.
Kështu që, Luciano Spalletti e ka projektuar Zhegrovën si startues në ndeshjen e radhës në kampionat, të cilën Juventusi e luan kundër Lazios, kanë raportuar mediumet në Itali.
Për Zhegrovën, kjo do të ishte ndeshja e tij e parë këtë sezon që luan nga minuta e parë dhe Spalletti pret një tjetër paraqitje të mirë nga futbollisti kosovar.
Zhegrova deri më tani, ka dy gola e një asistim në Serie A kurse në ndeshjen e fundit me Cagliarin, i dha impuls lojës së Juventusit me t’u inkuadruar duke krijuar raste shënimi.
27-vjeçari, aktualisht ka pesë ndeshje të luajtura apo 117 minuta lojë në kampionatin italian kurse Juventusit iu bashkua verën e shkuar.
Ndeshja Juventus – Lazio, i takon xhiros së shtatë në Serie A dhe luhet të dielën nga ora 20:45.