Real Madridi përmbys Romën

Skuadra e Romës ishte në epërsi deri ne fund të takimit ndaj Real Madridit, që shënoi tri herë për ta fituar ndeshjen.
Carlos Espi (82′), Endrick (85′) dhe Antonio Rudiger (90′) shënuan brenda tetë minutave për t’ia siguruar Real Madridit barazimin në kryeqytetin italian.
Ndeshja e luajtur të mërkurën mbrëma në stadiumin “Olimpico”, përfundoi me shifrat 4:3 për Realin dhe i takoi xhiros së dytë të fazës së ligës në Champions.
Ndeshja ishte e fortë, dinamike dhe me shumë raste shënimi nga të dy skuadrat, që në total u realizuan shtatë gola.
Pjesa e parë, përfundoi 1:1, me Romën që kaloi në epërsi me anë të Marten De Roon dhe Realin që barazoi nëpërmjet Kylian Mbappe.
Në pjesën e dytë, Roma shënoi dy gola të shpejtë me sulmuesin Donyel Malen për të avancuar 3:1, përpara se Reali të bëjë rikthimin spektakolar.
Për Realin, kjo është fitorja e dytë në Ligën e Kampionëve pas dy ndeshjeve në fazën e ligës kurse Roma pësoi humbjen e parë pas barazimit me Fenerbahçen.