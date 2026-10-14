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PSG demolon Cityn në “Etihad”

Paris Saint-Germaini ka konfirmuar pse është kampion në fuqi i Evropës.

PSG të mërkurën mbrëma mposhti skuadrën e Manchester Cityt.

Duelin e xhiros së dytë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, Parisi e fitoi me shifrat 4:2.

Kampioni i dy edicioneve të fundit në Evropë, Paris Saint-Germaini, shkëlqeu qysh në pjesën e parë.

Realizoi tri herë me anë të Desire Doue, Ousmane Dembele dhe Vitinha.

Golin e katërt për Parisin e shënoi Maghnes Akliouche në pjesën e dytë, në të cilën City zbuti epërsinë me dy gola të Erling Halaandit.

PSG tani ka dy fitore në po aq ndeshje kurse City shijoi humbjen e parë në Champions pasi e nisi me fitore

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