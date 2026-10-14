Lukaku preferohet para Muriqit në Champions

Romelu Lukaku mund të jetë startues para Vedat Muriqit te Fenerbahçe në ndeshjen e Ligës së Kampionëve kundër Aston Villas.
Mediumet turke kanë raportuar se trajneri Ismail Kartal ka vendosur të luajë me sulmuesin belg prej minutës së parë, ndërsa Muriqin ta inkuadrojë në pjesën e dytë.
Kartal në konferencën për shtyp ka thënë se disa lojtarë të formacionit startues mund ti pushojë për të zvogëluar rrezikun e lëndimeve dhe njëri prej tyre pritet të jetë Muriqi.
Ndeshja Aston Villa – Fenerbahçe, luhet sonte nga ora 21:00 dhe i takon xhiros së dytë të fazës së ligës në Champions.
Në xhiron e parë, Fenerbahçe ka barazuar në Stamboll me Romën kurse Aston Villa ka triumfuar në udhëtim te skuadra e Brugget.
Muriqi edhe këtë sezon ka vazhduar me formën e mirë, ku te Fenerbahçe ka qenë titullar i padiskutueshëm dhe deri më tani ka shënuar 7 gola në të gjitha garat.