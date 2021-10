Kosova mposhtet në udhëtim nga Suedia

Kombëtarja e Suedisë ka arkëtuar pikët e plota në shtëpi ndaj Kombëtares së Kosovës.

Suedezët ashtu si në “Fadil Vokrri”, fituan prapë me rezultat 3 – 0, shkruan lajmi.net.

Ndeshja nisi më mirë për Suedinë që provuan të gjejnë golin, mirëpo ishin të pafat në konkretizim.

Kosova provoi përmes Elbasan Rashanit, goditja e të cilit përfundoi jashtë portës.

Florent Hadërgjonaj preku topin me dorë dhe pas rishikimit të VAR-it, u akordua penallti të cilën e konkretizoi Emil Forsberg (29’).

Pastaj, Kosova rrezikoi në minutat e mbetur, mirëpo assesi nuk e gjeti rrugën drejtë golit, rezultat me të cilin u mbyll pjesa e parë.

Kosova e nisi më mirë pjesën e dytë, duke ndërtuar disa aksione të shpejta. Në fakt, “Dardanët” gjetën golin përmes Vedat Muriqit që u asistua nga Milot Rashica, por u anulua për pozitë jashtë loje.

Ishte Aleksander Isak që realizoi një supergol nga distanca për të dyfishuar epërsinë.

Nga aty, Suedia e mori prapë posedimin dhe për golin e tretë, u përkujdes i inkuadruari Robin Quaison që dribloi mes dy lojtarëve dhe e konkretizoi në gol.

Vlen të ceket se në këtë takim debutoi ylli i Hammarbyt, Astrit Selmani.

Me këtë humbje, Kosova renditët e katërta me katër pikë, derisa Suedia zë pozitën e dytë me 12 sosh.