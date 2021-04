Kosova mund të luajë ndeshje miqësore me Barcelonën

Kosova dhe Barcelona mund të luajnë një ndeshje miqësore mes vete këtë verë.

Ish kandidati për president i FC Barcelona, Lluis Fernandez Ala, po mundohet të organizojë një ndeshje miqësore midis Barcelona dhe Kombëtares së Kosovës në trofeun e ardhshëm Joan Gamper në gusht, transmeton lajmi.net.

Përmes një postimi në llogarinë zyrtare në twitter, Luis Fernandez ka thënë: “Ne jemi bashkuar sot me PassioSeny që të sjellim Kosovën në trofeun e ardhshëm të Gamper”.

Në këtë postim ai ka përmendur edhe presidentin e Barcelonës, Joan Laporta. Tutje ai ka shtuar edhe pjesën: “Ne do ta njohim atë zyrtarisht dhe do t’ia shënojmë emrin Kosovës me të mëdha. Kjo është arsyeja pse jemi më shumë se një klub”, ka përfunduar ai.

Ai e ka thënë këtë shkrim pasi Televizioni Publik Spanjoll nuk e ka bërë një gjë të tillë, madje, ata nuk kanë përmendur emrin “Kosova” në asnjë moment gjatë ndeshjes, por i janë referuar sikurse “Federata e Futbollit të Kosovës”.

Hera e fundit kur një kombëtare ka luajtur me Barcelonën ka qenë viti Brazili, kur ndeshja është mbyllur me rezultat të barabartë 2-2.