KPM 30 mijë euro gjobë ndaj KlanKosovës për formatin “BigBrother”

30 mijë euro gjobë do të duhet të paguajë KlanKosova pasi në spektaklin “Big Brother VIP Kosova” futën si konkurrentë Atilla Kardesh, i dyshuar dhe i raportuar si sulmues fizik dhe psikik ndaj ish-bashkëshortes.

Vendimi për rastin e “Big Brother VIP Kosova” e bëri të ditur, juristja e së drejtës së medias, Flutura Kusari.

Kusari njoftoi se “Ky është një vendim historik i KPM-së, bazuar në tetë ankesa, që tregon se në Kosovë nuk kalon promovimi i dhunës ndaj grave, denigrimi i komuniteteve dhe dëmtimi i fëmijëve përmes përmbajtjes televizive”, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë:

E fituam rastin kundër Big Brother dhe Klan Kosova!

30,000 euro gjobë për Klan Kosova që përmes Big Brother promovoi dhunë psikologjike ndaj një viktime të dhunës, lejoi gjuhë denigruese dhe lejoi përdorim të fjalorit vulgar pankodim për t’i mbrojtur fëmijët.

Big Brother tani ka marrë epitetin e emisionit që promovon dhunën ndaj grave. A do të ndryshoj qasjen Klan Kosova apo do të vazhdoj avazin e njëjtë?

Bravo KPM! Ky është një hap i madh për shoqërinë tonë!

Modeli i Shqipërisë për rritje të shikueshmërisë përmes dhunës nuk kalon në Kosovë. Pikë.

Vendimi do të publikohet në të ardhmen dhe nëse kam kohë e analizoj detajisht.

Ju falenderoj për vëmendje.

P.S për të interesuarit rreth bazës ligjore, KPM ka përdorë pikërisht nenin 3.1 të Kodit të Etikës në të cilën e kam bazu ankesën dhe poashtu edhe nenin 4 dhe 5 të Kodit.