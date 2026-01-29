KQZ: Janë rinumëruar mbi 90% e vendvotimeve, procesi pritet të përfundojë deri të premten

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke planifikuar që procesin e rinumërimit të vendvotimeve, ta përmbyllë të premtën, më 30 janar.
Lajmi për Tëvë1 është konfimuar nga Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi i cili ka treguar se sot, rinumërimi është duke u zhvilluar që nga 13 janari, për 17 ditë më radhë.
Sipas Elezit, deri më tani janë rinumëruar mbi 90% e vendvotimeve dhe pjesa e mbetur pritet të kryhet deri të premten.
“Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar rinumërimi i vendvotimeve. Deri më tani, mbi 90% vendvotimeve janë rinumëruar dhe për pjesën e mbetur të vendvotimeve, KQZ po planifikon që të rinumërohen deri ditën e premte”, tha Elezi.
Lidhur me kohën se kur do të shpallen rezultatet përfundimtare, ai tha se “kjo varet nga ora se kur do të përfundojë rinumërimi dhe se për këtë do të ketë njoftim të ri nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”.
Më tej, ai ka shpjeguar për procedurën që vazhdon pas shpalljes së rezultateve përfundimtare.
“Pas përfundimit të rinumërimit, KQZ do të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Ashtu siç parashihet në Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, subjektet politike dhe kandidatët do të mund të parashtrojnë ankesat e tyre në PZAP dhe, eventualisht, procesi mund të vazhdojë deri në Gjykatën Supreme. Natyrisht, procesi i rinumërimit i heq të gjitha dilemat sa i përket rezultateve dhe kjo mund të zvogëlojë nevojën për ankesa, por KQZ duhet të presë afatin për paraqitjen dhe shqyrtimin e tyre para se të procedojë me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve dhe njëkohësisht me përmbylljen e procesit zgjedhor”, tha Elezi.