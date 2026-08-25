Kremlini hedh poshtë pretendimet për një valë të re mobilizimi në Rusi

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, të martën hodhi poshtë pretendimet për një valë të re mobilizimi në Rusi duke i cilësuar si “shpifje informacioni”, transmeton Anadolu.
Në një intervistë me RTVI, Peskov akuzoi Ukrainën se po përpiqet të “destabilizojë ideologjikisht” situatën në Rusi.
“E dini, e gjithë kjo po mbillet nga autoritetet ukrainase”, tha ai duke shtuar se “Këto janë të gjitha thjesht shpifje informacioni, të mbjella qëllimisht në media”.
Në muajt e fundit, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka pohuar, duke cituar një raport të inteligjencës, se Moska po planifikon të mobilizojë midis 300.000 dhe 500.000 trupa shtesë pas zgjedhjeve legjislative të Rusisë këtë shtator.
Në vitin 2022, presidenti rus, Vladimir Putin, urdhëroi një mobilizim të pjesshëm ushtarak, sipas të cilit u thirrën 300.000 rezervistë. Ukraina që atëherë ka pohuar periodikisht se Rusia po përgatit një valë tjetër mobilizimi.