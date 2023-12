Krijuesit e YouTube tashmë mund të ndërprenë komentimin

YouTube po përpiqet të gjejë një balancë duke lançuar më shumë kontrolle për krijuesit, veçanërisht opsionin për të ndërprerë komentet.

Seksionet e komenteve mund të jenë një vend për komunitetin por shpeshherë edhe hapësirë armiqësore ku shpejtësia e përgjigjeve mund të shndërrohen në një sfidë moderimi.

YouTube po përpiqet të gjejë një balancë duke lançuar më shumë kontrolle për krijuesit, veçanërisht opsionin për të ndërprerë komentet.

Kompania e testoi prej disa kohësh veçorinë ndërsa tashmë po e bën të disponueshme për të gjithë. Opsioni për të ndërprerë komentet i lejon komentet ekzistuese të shfaqen por nuk lejon llogari të tjera të bëjnë më shumë komente.

Më përpara krijuesit mund të çaktivizonin komentet nga kanali i tyre ose të rishikonin secilin prej tyre përpara postimit. Opsioni për ndërprerjen e komenteve ju jep mundësi krijuesve të ndalojnë grumbullimin e komenteve negative.

Së bashku me opsionin e ri, YouTube riorganizoi dhe riemëroi disa prej opsioneve të konfigurimit të komenteve. Krijuesit do të kenë tre zgjedhje: On, Pause dhe Off