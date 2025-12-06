Krimet në Gaza, snajperi izraelit ia heq vetes

Cila është vetëvrasja më e fundit në radhët e ushtrisë sioniste
Një oficer rezervist izraelit nga Brigada Givati kreu vetëvrasje të enjten pasi vuante nga probleme të rënda psikologjike që lidhen me pjesëmarrjen e tij në operacionet izraelite në Gaza, raportuan mediat lokale.
Sipas të përditshmes Israel Hayom, oficeri 28-vjeçar, i identifikuar si Thomas Edzgoscus, i mori jetën vetes pas asaj që ata e quajtën “luftë psikologjike ose çrregullim stresi post-traumatik që lidhet me pjesëmarrjen e tij në luftimet në vendbanimet izraelite rreth Gazës më 7 tetor 2023 dhe më vonë gjatë operacioneve tokësore brenda enklavës”.
U tha se ai kohët e fundit kishte shkruar në mediat sociale për ndjenjën e tij të thellë të rraskapitur dhe të humbur, pa detaje të mëtejshme rreth rrethanave të vdekjes së tij.
Ai la pas një letër në të cilën deklaroi se nuk mund të jetonte më për shkak të gjërave që kishte bërë në Gaza.
“Kam bërë gjëra që nuk mund të falen, nuk mund të jetoj më me to, sepse asgjë nuk ikën dhe askush nuk më kupton gjithsesi. Mos u zemëroni me mua.”
Ai zbuloi në letër se ishte komandant snajperi.
“Ju lutem më harroni dhe kujtoni Thomasin, i cili ishte oficer dhe komandant snajperi. Ai Thomas vdiq më 7 tetor; unë jam thjesht një shpirt që kërkon paqen time. Nuk kam qenë në gjendje të jetoj me veten time për dy vjet tani dhe marr frymë vetëm sepse nuk mundem më.”
Në fund të tetorit, të dhënat zyrtare izraelite treguan 279 përpjekje të raportuara për vetëlëndim brenda ushtrisë gjatë rreth 18 muajve, ndërsa 36 ushtarë vdiqën gjatë asaj periudhe. Një analizë e kohëve të fundit nga ushtria thotë se shumë nga rastet janë të lidhura me kushtet jashtëzakonisht të vështira ndaj të cilave janë të ekspozuar ushtarët në Gaza.