Krimi kibernetik u rrit vitin e kaluar në Shqipëri

Krimi kibernetik në Shqipëri pësoi një rritje prej 22.35% në vitin 2023, thuhet në raportin vjetor të Prokurorisë së Përgjithshme. Ndaj 225 personave janë ndë rmarrë procedime penale në vitin 2022, ndërsa numri i procedimeve të regjistruara për vitin e shkuar ishte 312.

Nga të dhënat rezulton se 68% e krimeve ndodhin në Tiranë, ndjekur nga Durrë si dhe Elbasani me vetëm 7%. Krimet kibernetike më të raportuara janë mashtrimi ose falsifikimi kompjuterik dhe ndërhyrja në të dhënat kompjuterike. Numri i procedimeve të regjistruara pë r mashtrim kompjuterik është rritur me 25 % në vitin 2023. Mashtrimi kompjuterik i referohet futjes, ndryshimit dhe fshirjes së të dhënave kompjuterike apo ndërhyrjes në funksionimin e një sistemi kompjuterik, me qëllim sigurimin e një përfitimi ekonomik të padrejtë apo pakësimin e pasurisë së dikujt. Shembuj të mashtrimit kompjuterik janë vjedhja e identitetit, mashtrimet phishing, hakerimi dhe sulmet malë are.

Falsifikimi kompjuterik ka pasur një tendencë rritjeje prej 17.28 % vitin e shkuar. Kjo vepër penale përfshin krijimin ose modifikimin e informacionit digjital për të mashtruar të tjerët. Kjo mund të përfshijë krijimin e dokumenteve të rreme, ndryshimin e fotografive ose manipulimin e të dhënave me qëllim keqinterpretimin e informacionit.

Ndërkohë numri i procedimeve të regjistruara në prokurori pë r ndë rhyrje në të dhë nat kompjuterike ë shtë rritur me 30.16%. Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike lidhet me ndryshimin, fshirjen ose shkatërrimin e paautorizuar të të dhënave elektronike. Kjo mund të përfshijë modifikimin e skedarëve të të dhënave, fshirjen e informacionit të rëndësishëm ose futjen e softuerit me qëllim të keq që prish funksionimin normal të sistemeve kompjuterike.