Kryebashkiaku i Kievit njofton për sulme në kryeqytet

Kryetari i Bashkisë së kryeqytetit të Ukrainës, Kiev, Vitali Klitschko njoftoi se një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur si pasojë e sulmeve me mjete ajrore (dronë) në qytet, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë nga llogaria e tij në rrjetet sociale, Klitschko tha se në pjesë të ndryshme të Kievit ka patur shpërthime që nga mesnata e deri në orët e para të mëngjesit.

Klitschko theksoi se në lagjet Sviatoshynskiy, Pechersk, Solomyansk dhe Holosiyiv të kryeqytetit kanë shpërthyer zjarre pasi pjesët e dronëve kanë goditur infrastrukturën civile.

Pasi ka ndarë informacionin se në lagjen Solomyansk si pasojë e sulmit ka humbur jetën një person 41 vjeçar dhe është plagosur një grua 35 vjeçare, Klitschko deklaroi se sipas të dhënave aktuale 20 dronë janë shkatërruar në ajër nga forcat e mbrojtjes ajrore të Ukrainës.

One civilian has died in Kiev after “massive” drone attack on Ukrainian capital, says city’s mayor Vitali Klitschko pic.twitter.com/OYxPw48TJ2

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 28, 2023