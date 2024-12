Kryediplomati boshnjak vlerëson rolin ndërmjetësues të Turqisë në Ballkan

Ministri i Jashtëm i Bosnjë e Hercegovinës ka lavdëruar rolin kyç të Türkiyes si ndërmjetëse në Ballkan, duke theksuar lidhjet e saj të forta rajonale dhe ndikimin global në rritje.

Duke folur për Anadolu të enjten, Elmedin Konakoviq e përshkroi Türkiyen si një lojtar kyç në skenën botërore: “Türkiyen është një faktor i rëndësishëm dhe kryesor politik në botë. Në Ballkan, ajo shpesh mund të shërbejë si një ndërmjetës serioz sepse mban marrëdhënie me të tjerët. Unë kam respekt të madh për këtë.”

Ai shprehu gjithashtu admirim për ministrin e Jashtëm turk Hakan Fidan dhe ekspertizën e tij: “Unë e vlerësoj shumë atë. Unë e konsultoj atë për disa çështje. Ai është jashtëzakonisht serioz dhe një nga ministrat e jashtëm më të mirë që njoh”.

Perspektivat e ardhshme

Konakoviq vuri në dukje potencialin për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik me Türkiyen, duke vënë në dukje përpjekjet për forcimin e lidhjeve dypalëshe.

Ai vuri në dukje se ndërsa ishte arritur një marrëveshje që lejonte udhëtimin midis dy vendeve duke përdorur kartat kombëtare të identitetit, zbatimi i saj u vonua për shkak të sistemit kompleks qeveritar të Bosnjës, një trashëgimi e Marrëveshjes së Dejtonit të vitit 1995 që i dha fund Luftës së Bosnjës.

Për rregulloret e vizave, Konakoviq theksoi se Bosnja nuk do të vendosë kërkesa për viza për qytetarët turq, pavarësisht pritshmërive të Bashkimit Evropian që Bosnja të përputhet me kërkesat e pranimit në BE duke zbatuar politikat e vizave për gjashtë vende, përfshirë Türkiyen.

“Politikanët serbë të Bosnjës po avancojnë interesat ruse”

Për sfidat rajonale, Konakoviç kritikoi presidentin serb Aleksandar Vuçiq, duke e quajtur atë “një problem madhor në rajon” për refuzimin e pranimit të gjenocidit të Srebrenicës të vitit 1995, pavarësisht vendimeve të gjykatës ndërkombëtare.

“Ai vazhdimisht flet për respektimin e ligjit ndërkombëtar”, shtoi Konakoviç, duke shprehur zhgënjimin për qëndrimin e Vuçiqit.

Konakoviq akuzoi gjithashtu Millorad Dodik, presidentin e Republika Sërpska – një nga dy entitetet përbërëse të Bosnjës, i njohur për retorikën e saj separatiste – për avancimin e interesave ruse në rajon, duke e akuzuar Dodikun se vepron nën kontrollin rus.

“Bota vazhdon të jetë një kalimtar i krimeve të tmerrshme të kryera nga Izraeli”

Duke iu kthyer konflikteve globale, Konakoviq tërhoqi një paralele midis luftës së viteve 1990 të Bosnjës – të cilën shumë në komunitetin ndërkombëtar e injoruan – dhe situatës së vazhdueshme në Gaza, duke thënë: “Bota vazhdon (thjesht) të dëshmojë krimet e tmerrshme të kryera nga Izraeli”.

Ai konfirmoi se 49 qytetarë boshnjakë dhe familjet e tyre ishin evakuuar deri më tani nga Gaza e rrethuar, ndërsa shtatë ende kanë mbetur atje.

Lidhur me zhvillimet në Siri, Konakoviq tha se Bosnjë e Hercegovina vazhdon ta monitorojë nga afër situatën, duke shtuar se rënia e regjimit të Asadit u festua në Bosnje dhe vende të tjera.

Pas intervistës, Talha Ozturk, redaktore e lajmeve në Anadolu, Bosnjë-Kroaci-Serbi-Mali i Zi, i prezantoi Konakoviqit librin e agjencisë The Evidence, i cili dokumenton krimet e luftës të Izraelit në Gaza përmes fotografive.