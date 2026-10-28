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Kryediplomati francez akuzon lëvizjet e huaja për përhapjen e dezinformatave rreth protestave

Ministri i Punëve të Jashtme i Francës, Jean-Noel Barrot ka akuzuar lëvizjet e huaja për përhapjen e pamjeve të shtrembëruara të protestave të fundit, me qëllim dobësimin e imazhit të Francës jashtë vendit, transmeton Anadolu.

Në një intervistë për televizionin “France 2”, Barrot tha se “pamjet e protestave ishin shfrytëzuar, shtrembëruar dhe amplifikuar nga ata që dëshironin të dëmtonin imazhin e vendit jashtë kufijve të tij”.

“Këta janë rivalë, konkurrentë dhe lëvizje me origjinë nga SHBA-ja, Izraeli, Rusia dhe nganjëherë Kina, të cilët duan të na dobësojnë dhe të njollosin imazhin tonë jashtë vendit”, tha Barrot.

Ai tha se ata i shtrembëronin pamjet dhe “tregojnë historinë e tyre për Francën”. Barrot theksoi shtimin e publikimeve në rrjetet sociale që “ua atribuojnë demonstratat e zhvilluara emigracionit masiv ose islamit radikal”.

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