Kryeministri kinez Li takon në Pekin kancelarin gjerman Merz

Kryeministri kinez Li Qiang priti sot në takim kancelarin gjerman Friedrich Merz në Pekin për të diskutuar mbi bashkëpunimin dypalësh dhe ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
“Berlini dhe Pekini janë gati 7.500 kilometra larg. Për shumë vite, ne kemi qenë shumë të lumtur që kemi kapërcyer këtë distancë. Për mua, është shumë e rëndësishme të ruajmë dhe thellojmë marrëdhëniet tona diplomatike dhe ekonomike”, tha Merz në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
“Për të arritur këtë qëllim, ne kemi nevojë për kanale të hapura dialogu”, tha ai pas takimit me Li, pasi të dy palët nënshkruan gjithashtu disa marrëveshje.
Merz mbërriti sot në Pekin për vizitën e tij të parë në ekonominë e dytë më të madhe në botë që kur u zgjodh vitin e kaluar. Gjatë vizitës, Ministria e Jashtme kineze e përshkroi Gjermaninë dhe Kinën si “partnerë strategjikë të gjithanshëm”.
Kina dhe Gjermania kanë “akumuluar praktika të suksesshme të konkurrencës së shëndetshme dhe zhvillimit të integruar. Bashkëpunimi Kinë-Gjermani është i dobishëm për të dyja vendet dhe sjell përfitime të prekshme për popujt e të dy vendeve”, u tha zëdhënësja e ministrisë Mao Ning gazetarëve në Pekin.
Është planifikuar që Merz të takohet me presidentin kinez Xi Jinping gjatë vizitës. Ai është udhëheqësi i tretë perëndimor që viziton Kinën këtë vit, pas vizitave të kryeministrave kanadez dhe britanik në janar, të dy prej të cilëve ishin të parat në shumë vite.
Kancelari gjerman u takua gjithashtu me ministrin e Jashtëm kinez Wang Yi në margjinat e Konferencës së Sigurisë në Mynih në fillim të këtij muaji. Ai foli gjithashtu me presidentin kinez Jinping në telefon majin e kaluar.
Të dy vendet vendosën marrëdhënie diplomatike në vitin 1972 dhe lidhjet u përmirësuan në vitin 2014 në një “partneritet strategjik të gjithanshëm”.
Në vitin 2024, Kina u bë partneri i dytë më i madh tregtar global i Gjermanisë, me tregtinë dypalëshe që arriti në 201.88 miliardë dollarë, sipas Ministrisë së Jashtme kineze.