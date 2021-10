Kryeministri polak, KE-së: Po e ktheni Poloninë në një provincë që merr urdhra nga Blloku

Kryeministri i Polonisë, Mateusz Morawiecki, është përplasur me presidentin e Komisionit Evropian dhe eurodeputetët duke akuzuar institucionet e BE -së se kërkojnë të kthejnë vendin e tij në një provincë që merr urdhra nga Blloku.

“Nëse do të pajtoheshim me parimin qendror, kjo do të thoshte që BE-ja të pushojë së qenuri një shoqatë e shteteve sovrane dhe me kryerjen e plotë të saj dhe të transferohet në një shtet Evropian të qeverisur nga qendra, ku institucionet Evropiane mund të detyrojnë të ashtuquajturat provinca të bëjnë siç do fuqia qendrore. Kjo nuk është ajo që kemi rënë dakord në traktatet, “tha Morawiecki.

Partia qeverisëse e Ligjit dhe Drejtësisë e Polonisë dhe Komisioni Evropian, kanë qenë në një betejë të vazhdueshme gjatë pesë viteve të fundit mbi ndryshimet në gjyqësorit të Polonisë, për të cilat pretendohet se minojnë pavarësinë e tyre.

Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen, tha se ishte e shqetësuar pasi vendimet e Gjykatës në Poloni kishin vënë në pikëpyetje të ardhmen e BE –së.

“Ne kemi qenë të shqetësuar për pavarësinë e gjyqësorit për disa kohë. Gjyqtarët kanë parë heqjen e imunitetit të tyre dhe janë dëbuar nga detyra pa justifikim, tha Von der Leyen.

Von der Leyen tha se komisioni kishte opsione të ndryshme duke përfshirë shfrytëzimin e një mekanizmi për të shkurtuar fondet nga Brukseli përmes buxhetit të BE -së dhe fondit të rimëkëmbjes së pandemisë.

Morawiecki u përgjigj me një zemërim kundër qeverisë gjermane për lejimin e ndërtimit të Nord Stream 2, duke cituar një politikan që e kishte përshkruar atë si një “pakt modern Molotov-Ribbentrop”, në lidhje me marrëveshjen e paraluftës midis Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik. /tiranapost