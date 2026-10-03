Kryeministri spanjoll: Reshjet e rrëmbyeshme shkaktuan “dëme të mëdha”

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha të shtunën se reshjet e dendura kanë shkaktuar “dëme të mëdha” në disa pjesë të vendit, duke e cilësuar natën si “veçanërisht të vështirë” në Madrigueras, transmeton Anadolu.
“Reshjet e rrëmbyeshme dhe të pandërprera të orëve të fundit kanë shkaktuar dëme të mëdha në shumë zona të rajonit tonë. Kjo natë ka qenë veçanërisht e vështirë në Madrigueras (Albacete)”, shkroi Sanchez në platformën sociale amerikane X.
Duke thënë se qeveria po e monitoron nga afër situatën, kryeministri bëri thirrje për kujdes dhe u kërkoi qytetarëve të ndjekin udhëzimet e publikuara në kanalet zyrtare të emergjencave.
“Gjithë mbështetjen time për familjen e gruas që ka humbur jetën si pasojë e përmbytjeve, si dhe gjithë mbështetjen dhe solidaritetin tonë për banorët e prekur”, shtoi ai.
Deklaratat e tij erdhën pasi autoritetet paralajmëruan se në ditët në vijim priten reshje të rrëmbyeshme dhe përmbytje potencialisht të rrezikshme në lindje të Spanjës, ndërsa ajri i ftohtë në lartësi po zhvendoset mbi ajrin e ngrohtë.
Sipas raportimeve të mediave të premten, një person humbi jetën dhe 90 të tjerë u shpëtuan nga përmbytjet e shpejta në vend, ndërsa automjetet u morën nga ujërat dhe banesat u përmbytën në rajonet jug-qendrore dhe lindore.