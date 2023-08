Kryetari i Tetovës dhe ai i Çairit nën presionin e autoriteteve, pas pritjes që ia bënë Kurtit

Shkupi zyrtar ka rritur presionin ndaj dy kryetarëve të komunave me shumicë shqiptare, pas pritjes që ata i bënë kryeministrit Albin Kurti javën e shkuar. Ndaj tyre janë iniciuar procese gjyqësore, ndërsa kryetarja e Shkupit ka nisur procedurat për t’ia hequr një rruge të Çairit emrin e Adem Demaçit, që iu vu javën e shkuar. Zyrtarë komunalë e analistë thonë se veprimet janë tregues i vazhdimit të politikës shtypëse të Maqedonisë së Veriut ndaj shqiptarëve.

Me dy kundërvajtje pritet të përballet kryetari i Çairit, Visar Ganiu, pas organizimit të ceremonive në të cilat ka marrë pjesë javën e shkuar kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Në Çair Kurti mori pjesë në riemërtimin e një rruge, e që tani do të mbajë emrin e veprimtarit Adem Demaçi.

Kryetari i komunës tha se janë për çudi masat që Ministria e Brendshme mori një ditë më parë ndaj tij, pasi organizime të tilla ka pasur edhe më parë. Ai insistoi se gjithçka ka shkuar sipas protokollit të paraparë.

“Unë këtë e karakterizoj si një farë lloj mllefi i pushtetit qendror, për shkak se kryeministri Kurti nuk ka pas takim me ata por direkt me ne, pushtetit lokal”, ka thënë kryetari i Çairit, Visar Ganiu.

Dy ditë më parë, kryetarja e Shkupit, Danella Arsovska, ka iniciuar nisëm për të hequr emërtimin e ri të rrugës në Çair.

Por, kryetari Ganiu thotë se nisma nuk do të realizohet.

“Për shkak se për ti riemërtu rrugët duhet shumica e vallenterit, për ta kriju shumicën duhet të gjithë këshilltarët shqiptarë të votojnë për ta ndrru emrin e Adem Demaçit, që një gjë e tillë as nuk mundem me imagjinu, as në aspektin teorik nuk mundem ta parashoh që mund të ndodhë nga këshilltarët shqiptarë, kështu që me një fjalë në atë gjuhën popullore ‘kësaj pune i ka vdekë nana’”, ka thënë Ganiu.

Përveç kryetarit të Çairit, kallëzim penal është ngritur edhe ndaj atij të Tetovës, Bilall Kasami. KOHA nuk ka mundur ta kontaktojë atë të mërkurën, për t’ia marrë një qëndrim përkitazi me situatën.

E analisti Fejzi Hajdari, thotë se masat e tilla për kryetarët janë vazhdimësi e politikës maqedonase ndaj shqiptarëve. Ai liston arsyet e debatit që është nxitur pas pritjes që këta kryetarë komunash ia bënë kryeministrit Kurti.

“Në radhë të parë është arsyeja e ardhjes e manifestimi, interesimi i kryeministrit në këtë format dhe aq të rëndësishëm për shqiptarët e këtushëm dhe në radhë të dytë, mendoj se kjo është më kryesorja, është pikërisht deklarata e kryeministrit kosovar se Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova duhet të bashkëpunojnë fuqishëm me Bullgarinë për ta ndërprerë, pengu, neutralizu ndikimin në rritje të Serbisë dhe Rusisë në qarqet e këtushme intelektuale, akademike dhe politike maqedonase..”, ka thënë Hajdari.

Qëndrimi i Kurtit në Çair e Tetovë nxiti reagime të shumta, pasi ai nuk u takua me përfaqësues të institucioneve dhe partive në pushtet.