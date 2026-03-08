Kthehen në SHBA trupat e gjashtë ushtarëve të vrarë

Presidenti amerikan Donald Trump po vëzhgon kthimin e gjashtë trupave amerikane të vrarë në luftën e Iranit, ndërsa arkivolet e tyre po transportohen nga një aeroplan ushtarak. Trump tha se është një “situatë shumë e trishtueshme”.
“Ata janë heronj të mëdhenj në vendin tonë”, deklaroi presidenti amerikan. Gjashtë ushtarët u vranë kur një dron goditi një port në Kuvajt të dielën.
Ata janë identifikuar si:
Major Jeffrey O’Brien, 45 vjeç;
Klasa e parë Noah L. Tietjens, 42 vjeç;
Kapiten Cody A. Khork, 35 vjeç;
Klasa e Parë Nicole M. Amor, 39 vjeç;
Kryeoficeri i Urdhër-Arrestit Robert Marzan, 54 vjeç;
Specialisti Declan J. Coady, 20 vjeç.