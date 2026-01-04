Ku ndodhet aktualisht presidenti Maduro?

Sipas mediave amerikane, presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, është transportuar nga baza ajrore Stewart në shtetin e Nju Jorkut drejt lagjes Brooklyn të qytetit të Nju Jorkut me helikopter.
Raportimet thonë se Maduro po mbahet në Qendrën Metropolitane të Paraburgimit (Metropolitan Detention Center) në Brooklyn.
Ndërkohë, një video e publikuar nga llogaria *Rapid Response* e Shtëpisë së Bardhë tregon oficerë të administratës kundër drogës duke e shoqëruar udhëheqësin venezuelas përgjatë një korridori, nën masa të forta sigurie. /mesazhi