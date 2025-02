Kujdes o vllazën muslimanë!!!!!

Kujdes , mëria(urrëjtja) është helm apo sëmundje të sëmurë ty para së t‘i sëmurë të tjerët!

Nga Ebu Hurejra transmetohet se i Dërguari i Zotit ka thënë: “Pasha Atë që ka në dorë shpirtin tim, nuk do të hyni në parajsë derisa të besoni dhe nuk do të besoni si duhet, derisa të duheni mes njëri-tjetrit. Shpërndajeni paqen që t’u shtohet dashuria. Bëni kujdes nga urrejtja, sepse ajo është qethëse. Nuk them se do qethë flokët, por do t’ua qethë besimin tuaj.”

Ndërsa nga Ebu Derda transmetohet se Muhammed alejhiselam ka thënë: “Ja, po ju tregoj për një të mirë që është shumë më e mirë se falja, agjërimi dhe ndarja lëmosh; përmirësimi i vetes, ndaj bëni kujdes nga mëria, sepse ajo është qethëse.”

Zot , jepi mend atij që ska!

Me respekt

Hoxhë Bedri Syla