Kupa e Botës: FIFA në negociata të avancuara për të përjashtuar Rusinë

FIFA është seriozisht duke konsideruar mundësinë që të përjashtojnë Rusinë nga Kupa e Botës 2022.

Shkaku i pushtimit të Ukrainës, janë marrë shumë sanksione ndaj Rusisë, ndërsa nuk do ndalen derisa të gjendet paqja, transmeton lajmi.net.

“AFP” raporton se FIFA është në negociata të avancuara që të përjashtojnë Rusinë nga Kupa e Botës.

Ditët e ardhshme do jenë vendimtare, ndërsa edhe komiteti ndërkombëtar ka kërkuar që atletët rusë dhe bjellorusë të përjashtohen edhe nga çdo garë ndërkombëtare.

Kujtojmë, se Kupa e Botës do nis me 21 nëntor dhe do zgjasë deri në 18 dhjetor në Katar.