​Kur duhet të shkoni te mjeku për shkak të lëkurës së thatë? Njihni simptomat

Faktori i jashtëm më i rëndësishëm që ndikon në tharjen e lëkurës është kujdesi i lëkurës, sepse ne kemi një ndikim të madh në këtë segment dhe mund të reduktojmë ose rrisim ndjeshëm thatësinë e lëkurës duke ndryshuar dhe përshtatur disa zakone.

Larja shumë e shpeshtë, veçanërisht banjat e gjata dhe të nxehta, heq lipidet mbrojtëse nga sipërfaqja e lëkurës sonë.

Një rol të madh luan edhe zgjedhja e xhelit apo sapunit për larje sepse e thajnë më tej lëkurën. Xheli i dushit duhet të jetë me bazë vaji për të ndihmuar në ruajtjen e shtresës së dyfishtë lipidike në lëkurën tonë dhe në këtë mënyrë ta mbrojë atë nga tharja.

Një zgjedhje e mirë është edhe syndet, i ashtuquajturi sapun pa sapun, i cili gjithashtu do të mbrojë lëkurën nga tharja. Hapi tjetër do të ishte aplikimi i një kremi ose balsami zbutës në lëkurë, i cili do të ushqejë më tej lëkurën dhe do të rivendosë ujin e humbur. Ky hap mund të përsëritet sa herë në ditë të jetë e nevojshme.

Çdo lëkurë e thatë fillimisht bëhet e ngushtë dhe e ashpër në sipërfaqe. Me lëkurë jashtëzakonisht të thatë, shfaqet edhe një ndjenjë kruajtjeje, lëkura fillon të zhvishet dhe të shkrihet, dhe mund të ketë çarje në lëkurë, veçanërisht në duar, këmbë, bërryla dhe gjunjë.

Lëkura jashtëzakonisht e thatë, veçanërisht nëse ka edhe një ndjenjë të fortë kruajtjeje, çarjet e dukshme në lëkurë përgjithësisht kërkojnë një vizitë te mjeku dhe terapinë e duhur, përveç vetë kujdesit.

Për shkak të shkeljes së barrierës mbrojtëse, por edhe në mënyrë dytësore për shkak të gërvishtjeve mekanike, lirohen citokinat pro-inflamatore, të cilat në fund të fundit çojnë në inflamacion të lëkurës.

Forma më e rëndë e thatësisë është më e zakonshme te të moshuarit

Ekzema craquele ose ekzema asteatoike është emri për një formë kaq të rëndë të lëkurës së thatë. Në botën anglishtfolëse quhet edhe “Ekzema dimërore” dhe “Kruajtja e dimrit” sepse më së shpeshti shfaqet në muajt e dimrit, është shumë më e zakonshme te të moshuarit, kur lëkura tashmë është jashtëzakonisht e thatë për shkak të natyrës natyrore dhe humbja e ujit për shkak të plakjes.

Në përgjithësi, mosha e vjetër thjesht sjell lëkurën e thatë përmes procesit të plakjes dhe është e nevojshme të hidratohet në mënyrë shtesë për të zvogëluar rrezikun e zhvillimit të formave më të rënda të thatësisë së lëkurës.

Lëkura e fëmijëve është gjithashtu më e ndjeshme ndaj tharjes, prandaj është e nevojshme që të kujdeseni në mënyrë adekuate për të dhe të reduktoni tharjen e lëkurës sa më shumë që të jetë e mundur.

Reduktoni tharjen shtesë

Nuk mund të ndryshojmë shumë nga faktorët që kemi renditur që ndikojnë në tharjen e lëkurës – mosha, gjenetika, si dhe temperatura e jashtme, por ajo që mund të ndikojmë shumë është kujdesi i duhur dhe i duhur i lëkurës. Menjëherë pas dushit, në mënyrë ideale brenda tre minutave pas daljes nga dushi dhe tharjes së butë të lëkurës, ushqejeni atë me një krem zbutës ose losion për kujdesin e lëkurës.

Siç u përmend tashmë, zgjedhja e një xhel dushi dhe shmangia e banjës së nxehtë do të zvogëlojë tharjen e mëtejshme të lëkurës. Sot, ekziston një përzgjedhje vërtet e madhe e losioneve, vajrave dhe kremrave për kujdesin e lëkurës dhe secili mund të zgjedhë diçka sipas dëshirave dhe nevojave të veta dhe për të ndihmuar lëkurën të rifitojë ujin e humbur. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë marrjen e lëngjeve, sepse shumica prej nesh ndiejnë etje shumë më rrallë në dimër, kështu që konsumojmë shumë më pak ujë në ditë.