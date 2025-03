Kur foshnjat fillojnë të njohin emrin e tyre?

Çdo prind pret me padurim momentin kur fëmija i tyre do ta njohë dhe do t’i përgjigjet emrit të tij

Edhe pse ai mund të mos thotë ende fjalë, fëmija juaj fillon të kuptojë tingujt që dëgjon dhe gjithçka që ju i thoni që në muajt më të hershëm.

Foshnjat zakonisht fillojnë t’u përgjigjen tingujve që në tremujorin e parë, kur, rreth moshës tremuajshe, kthejnë kokën drejt burimit të zërit.

Si ta ndihmoni fëmijën të njohë emrin e tij?

Nëse dëshironi ta ndihmoni fëmijën tuaj të njohë më lehtë emrin e tij, këtu janë disa këshilla të thjeshta:

Filloni ta thërrisni fëmijën tuaj me emër që në moshë të hershme. Thoni emrat e objekteve dhe njerëzve të famshëm rreth tij.

Kjo do ta ndihmojë fëmijën të njihet më shumë me fjalët.

Përdorni shpesh emrin e foshnjës në komunikimin e përditshëm.

Provoni ta thërrisni fëmijën tuaj me emër edhe kur ai është i preokupuar me diçka ose kur shikon në një drejtim tjetër.

Vazhdoni të komunikoni , pasi me kalimin e kohës ai do të mësojë të njohë dhe t’i përgjigjet emrit të vet, që është një hap i rëndësishëm në zhvillimin e tij.

Kur bëhet fjalë për njohjen e emrit të tyre, shumica e foshnjave fillojnë ta bëjnë këtë rreth moshës gjashtëmuajshe. Sigurisht, çdo fëmijë është i ndryshëm, kështu që disa mund ta arrijnë këtë moment historik pak më vonë.

Në muajin e nëntë, shumica e foshnjave e njohin plotësisht dhe i përgjigjen emrit të tyre.

Nëse fëmija juaj nuk përgjigjet kur e thërrisni pas nëntë muajsh, rekomandohet të konsultoheni me një pediatër për t’u siguruar që ai po zhvillohet sipas pritshmërive. Ka disa mënyra.