Kur humbet besimin, s’ka “Besë” që të bën derrman!

Ish-zv/ministri socialist që zhbën me pak fjalë gjithë tiradën e fundit të Ramës
Arben Isaraj, një ndër socialistët e harruar, ish-zv/ministër si me Nanon e si me Ramën, gjithashtu deputet me të dy, ka zbërthyer shkurt e shkoqur “Besën” e Ramës, ku mes rreshtash evidenton pikërisht një thyerje të madhe bese mes Ramës dhe popullit që udhëheq në 13 vite pushtet.
Dhe vërtet, me “Besën”, eufemizmin më të fundit politik që promovoi kryeministri nën presionin e shuplakën e rëndë të protestave ndaj tij, la të kuptuar se dështimi i tij më i madh në qeverisje është humbja e besimit ndaj tij, deri në atë shkallë që nuk ka “fakt” që e zbut.
Ndaj dhe Isaraj e nis statusin e tij me fjalët:
“Çdo shoqëri e qytetëruar ndërtohet mbi një kapital moral të padukshëm, por të pazëvendësueshëm: besimin”.
Vijon ai:
“Institucionet, ekonomia, drejtësia, familja dhe marrëdhëniet ndërpersonale funksionojnë vetëm atëherë kur individët besojnë te fjala, ndershmëria dhe integriteti i njëri-tjetrit.
Në kulturën shqiptare ky besim mishërohet në një nocion të veçantë etik – besën, e cila përfaqëson jo vetëm mbajtjen e fjalës së dhënë, por edhe përgjegjësinë morale për të qenë i vërtetë dhe i besueshëm.
Thënia popullore me natyrë ndërkombëtare: “Besa dhe besimi janë si qelqi: një gënjeshtër i thyen, por nuk i kthen më si ishin” përmbledh një nga të vërtetat më të rëndësishme të etikës njerëzore (Aristoteli, Publilius Syrus, Konfuci, Kanti, Kanuni i Lekë Dukagjinit).
Besimi nuk fitohet me fjalë, por me karakter; nuk ndërtohet brenda një dite, por përmes një historie të gjatë ndershmërie dhe përgjegjësie.
Ndërsa gënjeshtra mund të sjellë një përfitim të përkohshëm, ajo lë plagë të thella në marrëdhëniet njerëzore dhe cenon integritetin moral të individit.
Në një botë ku komunikimi është i menjëhershëm dhe informacioni qarkullon me shpejtësi, ruajtja e besës dhe e besimit mbetet një detyrë etike me rëndësi të veçantë.
Vetëm mbi themelin e së vërtetës, ndershmërisë dhe përgjegjësisë mund të ndërtohen marrëdhënie të qëndrueshme, institucione të besueshme dhe një shoqëri e drejtë.
Si qelqi i pastër, besimi duhet të ruhet me kujdes, sepse një çarje e vogël mund të mos zhduket kurrë plotësisht”. /tesheshi