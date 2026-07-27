Shefi i OKB-së, Guterres takon përfaqësues të shoqërisë civile siriane në Damask

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres tha se ai u takua me përfaqësues të shoqërisë civile siriane gjatë vizitës së tij në Damask dhe ishte dëshmitar i një angazhimi të fortë për të mbështetur tranzicionin politik të vendit, transmeton Anadolu.
“Unë u takova me përfaqësues të shoqërisë civile dhe dëshmova një angazhim shumë të fortë për të kontribuar në një tranzicion politik të suksesshëm dhe kuptimplotë në Siri”, shkroi Guterres në platformën e mediave sociale amerikane X së bashku me një foto të takimit.
Takimi erdhi gjatë vizitës së Guterresit në Damask, ku ai zhvilloi bisedime me presidentin sirian, Ahmad Al-Sharaa dhe ministrin e Jashtëm, Asaad Al-Shaibani.
Ai gjithashtu vizitoi vendet kryesore, përfshirë burgun “Sednaya”, të lidhur me abuzimet gjatë epokës së Bashar al-Assadit si dhe Xhaminë Emevite.
Vizita shënon të parën e një sekretari të përgjithshëm të OKB-së në Siri që nga viti 2009 dhe vjen ndërsa vendi kërkon të rindërtojë institucionet e tij dhe të avancojë tranzicionin politik pas rënies së regjimit të Asadit në dhjetor 2025.