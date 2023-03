Kurti: Beogradit t’i bëhet trysni shtesë nga BE dhe SHBA

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ka thënë BE dhe ShBA duhet të shtojnë presionin ndaj Serbisë për njohje ndaj Kosovës.

Ai ka thënë se Beogradi e ka dëshmuar se gjuhën e presionin e njeh më së miri.Kurti ka thënë se Serbia nuk është shtet demokratik.

“Besoj që është e domosdoshme të bëhet më shumë trysni në Beograd, sepse e ka dëshmuar që këtë gjuhë e kupton më së mirë. Serbia nuk është shtet demokratik, atje pushteti bënë shumë trysni mbi popullin e vet, atje nuk pranojë pluralizëm nuk respektohen të drejtat e njeriut, nuk sundon ligji mbi politikën por politika mbi ligjin. Andaj vetëm një përpjekje e përbashkët me trysni shtesë edhe nga ana e Brukselit dhe Washingtonit, por do thosha sidomos nga Berlini, Parisi e Roma do të mund të sillte rezultate. Është e domosdoshme kjo”, ka thënë Kurti.

Kurti ka folur edhe për dakordimin për marrëveshjen me Serbinë, duke e akuzuar këtë të fundi se nuk ishte konstruktive.Ai ka përsëritur qëndrimin se Serbia nuk ishte e gatshme të nënshkruaj marrëveshjen në Bruksel më 27 shkurt e 18 mars.

“Qysh dje po të varet prej meje, por është e qartë se pala e cila nuk është konstruktive, pala e cila është agresive, ajo e cila nuk distancohet as nga e kaluara pra Millosheviçi, as nga e tashmja problematike për kontinentin tonë, pra Kremlini e Putini është Beogradi zyrtar. Ne si shtet demokratik dhe i pavarur jemi të bindur që jemi edhe më demokratik edhe të pavarur se sesa Serbia. Ajo është një regjim hibrid, autokraci praktikisht dhe në anën tjetër nuk është e pavarur nga federata ruse. Kjo bën që ta kemi fqinjësinë e vështirë, ndërkohë që kemi dëshirë të kemi fqinjësi të mirë, por për këtë do të ndihmojë shumë zbatimi i kësaj marrëveshje që e kemi dakorduar në Bruksel dhe në Ohër e cila nënkupton njohje defakto të ndërsjellët ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, ka thënë Kurti në Top Channel.

Kryeministri ka dënuar sulmin në drejtim të objektit të Top Channell ku roja i objektit mbeti i vrarë.