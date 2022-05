Kurti do të thirret në interpelancë për darkën me Vuçiqin në Berlin

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), konsiderojnë se kryeministri Albin Kurti po i thyen parimet e tij karshi bisedimeve me palën serbe.

PDK dhe AAK, thonë se takimi i kryeministrit Kurti me presidentin Vuçiq në Berlin është vazhdë e takimeve rutine, e më pak dobiprurëse për shtetin e Kosovës.

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Mërgim Lushtaku, ka thënë për Ekonomia Online se shefi i Qeverisë i ka harruar parimet e tij dhënë gjatë fushatës zgjedhore.

Ai ka thënë se si Grup Parlamentar do të kërkojnë interpelancë se për çfarë është diskutuar në këtë takim.

“Sigurisht ne nuk e kemi diskutuar ende si GP Parlamentar, por sigurisht e kemi përshtypjen që ai (Kurti) ka ndryshuar krejtësisht nga parimet që i ka pasur para se të vijë në pushtet, i ka harruar kërkimfaljen që ka qenë parim i tij për të dalë e për t’u takuar me presidentin Vuçiq, i ka harruar të zhdukurit, të pagjeturit dhe gjitha parimet që i ka paraqitur. Për mua si deputet është shqetësuese sesi një lider politik e ka sjelljen aq arrogante dhe aq hipokrite siç është kryeministri Kurti”, ka thënë Lushtaku.

Lushtaku e ka quajtur hipokrit kryeministrin Kurti, teksa shton se takimi në Berlin është më dyshues për shkak se takimi është quajtur “joformal”.

“Është një hipokrizi e madhe e një lideri politik që po shihet qartë që e ka bërë për karrigen e kryeministrit dhe në këtë pozicion besojmë se si Grup Parlamentar do të kërkojmë edhe interperlancë se çfarë është diskutuar në këtë takim dhe për të parë se çfarë janë marrë vesh në këtë takim joformal, që e bën edhe më dyshues këtë takim. Ne parimisht nuk jemi kundër asnjë takimi por sigurisht e mbajmë për fjale atë që e ka thënë vetë ai dhe më shumë se e mbajmë ne si opozitë, sigurisht që do ta mbajnë edhe mbështetësit e VV-së dhe gjithë qytetarët pa dallim partie që e kanë mbështetur në zgjedhjet e fundit”, tha Lushtaku.

“Sigurisht që për mua, unë kam qenë pro Albin Kurtit që t’i mbajë fjalët e tij sepse e ka pasur një kontratë me qytetarët e vet që i kanë besuar dhe atë kontratë pavarësisht sesi ndjekjes së rrugës në dialogun me Serbinë, parimisht duhet ta mbajë fjalën ndaj qytetarëve që i kanë besuar”, tha ai.

E deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Pal Lekaj, takimin e djeshëm e sheh si rutinë dhe aspak dobiprurëse për shtetin e Kosovës. Ai ka thënë se Kosovës i duhet një dialog përmbyllës me njohje reciproke.

“Po sa i përket takimeve të tilla, më shumë janë rutinë sesa që janë dobiprurëse për shtetin e Kosovës, për përmbylljen e bisedimeve dhe kjo po vazhdon me vite e sidomos në këtë Qeveri që me të vërtetë nuk i ka dhënë rëndësi të veçantë dialogut dhe tani po shihet se po ka takime të nivelit të ndryshme po pa rezultate konkrete. Kosovës i duhet një dialog përmbyllës me njohje reciproke dhe pa ato takime kurtuazie”, tha Lekaj.

“Jo vetëm që i ka thyer por ka shkelur në parimet e VV-së. Ju e dini se ka qenë kauza “Jo Negociata, Vetëvendosje” dhe në këtë drejtim të gjitha parimet që i ka premtuar, i ka shkelur me dy këmbët dhe mendoj që nuk pritet shumë nga kjo Qeveri”, tha Lekaj.