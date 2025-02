Kurti: Lufta jonë kundër korrupsionit vijon të marrë vlerësime ndërkombëtarisht

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se lufta e qeverisë së tij kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit po vijon të marrë njohje e vlerësime ndërkombëtarisht.

Këtë deklaratë Kurti e ka bërë pas publikimit të Indeksit të Përceptimit të Korrupsionit (CPI) për vitin 2024 nga Transparency International në të cilin Kosova është renditur e 73-ta në ranglistën botërore.

Sipas tij ky është rankimi më i mirë dhe vlerësimi më i lartë ndonjëherë për Kosovën në këtë indeks ndërkombëtar.

“Kosova ngritet për 10 vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International në krahasim me vitin e kaluar – në total për 31 vende prej se kemi marrë drejtimin e qeverisë. Lufta jonë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit vijon të japë rezultat e të marrë njohje e vlerësime ndërkombëtarisht. Ky është rankimi më i mirë (73/180) dhe vlerësimi më i lartë (44/100) ndonjëherë për vendin tonë në këtë indeks ndërkombëtar. Me luftim të korrupsionit fiton shteti e qytetarët, e bashkë me të edhe imazhi i vendit tonë i cili çdo herë e më shumë po përmirësohet, e Republika përherë e më shumë po lart”, ka shkruar ai në Facebook.