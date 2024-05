Kurti: Nuk e pranojmë kushtëzimin për anëtarësim në KiE me Asociacionin

Kryeministri i Koosvës, Albin Kurti në fjalën e tij hapëse në mbledhjen e Qeverisë ka thënë se disa kryeqytete të Bashkimit Evropian po kushtëzojnë finalizimin e procesit të anëtarësimit me dërgimin e një dokumenti në Gjykatën Kushtetuese.

I pari i Qeverisë tha se Kosova nuk mund të dërgojë në Gjykatën Kushtetuese dokument i cili sipas tij, u pat refuzuar nga Serbia dhe si i tillë Kurti tha se ai dokument është non paper.

“Ne dëgjuam që ka kryeqytete që tash po kushtëzojnë finalizimin e procesit të anëtarësimit me dërgimin e një dokumenti në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. Ky dokument i sjellë te ne nga përfaqësuesi special i BE-së për dialogun Miroslav Lajçak së bashku me këshilltarët diplomatik të shteteve të QUINT-it, nuk u pranua me 26 tetor të vitit të kaluar. Kosova ka kërkuar që ai dokument të bëhej pjesë e pakos së marrëvehshjes bazike të Brukselit dhe ankesit të Ohrit që është pjesë integrale e tij dhe të nënshkruhet për t’u bërë ligjërisht i onbligueshëm dhe i zbatueshëm. Por u pat refuzuar nga Serbia, refuzimi nuk është pranim refuzimi është refuzim. Nëse me datë 26 tetor 2023 do të pranohej e nënshkruhej paketa e marrëveshjes në Bruksel vetëm atëherë ai draft statut do të mund të dërgohej në Gjykatën Kushtetuese. Draft statuti i Lajçakut dhe emisarëve të tjerë të QUINt-it si dokument dështoj të zyrtarizohej pasi u refuzua, si tillë është një jo dokument, pra është një non paper. Qeveria e Kosovës nuk mund të dërgoj dokumente të cilat nuk i ka pranuar e nuk janë zyrtare në Gjykatë Kushtetuese, kjo kërkesë ndaj nesh ka qenë dhe mbetet absurde”, tha kryeministri.

Derisa theksoi se pengesat për anëtarësim të Kosovës në Këshill të Evropës janë pritur nga shtetet mosnjohëse të vendit e jo si tha ai, nga shtetet demokratike e përkrahëse të Kosovës.

“Përkundër kësaj tri herë përgjatë procesit u tentua që të futej kjo kërkesë si parakusht për anëtrësim. Pengesat për organizim në këtë organizatë i mendonim nga shtetet që deri më tani nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës por asesi dhe asnjëherë nuk e mendonim se pengesë do të bëheshin shtetet demokrarike që kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë përkrahëse të Kosovës për zhvillim e demokratizim, e më herët ishin krahë nesh për çlirim e pavarësim. Nuk e pranojmë kushtëzimin për anëtarësim me Asociacionin e Komunave Serbe. Për normalizim me Serbinë bisedojmë në Bruksel, jo në Strasburg. Neni 7 dhe 10 të marrëveshjes nuk mund të nxirren jashtë marrëveshjes, ta vendosë në qendër dhe as sipër si çështje urgjente”. shtoi Kurti.