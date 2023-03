Kurti: Pajtimi publik është arritur, por pala tjetër po i ikë nënshkrimit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti pas takimit në Ohër ka thënë se pajtimi publik është arritur por sipas tij, pala serbe është ajo e cila po i ikë nënshkrimit të marrëveshjes.

Kurti në adresimin e tij pas takimit ka thënë se i vie keq për brengosjen që mund ta kenë paramenduar qytetarët gjatë kësaj dite maratonike.

“Kemi arritur pajtim publik për një aneks që do të udhëzoj zbatimin e marrëveshjes bazë. Pala tjetër po ikë nënshkrimit të marrëveshjes tash edhe me aneks. I takon Bashkimit Evropian që ta gjejë mekanizmin që ta statusin e kësaj marrëveshje ligjërisht të obligueshme e sa për aneksin e zbatimit ai do të publikohet në web faqen e Bashkimit Evropian dhe aty do ta kuptoni se edhe çka ka edhe çka s’ka “, tha Kurti.