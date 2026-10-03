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Kurti takohet me Abdixhikun

Kryeministri Albin Kurti ka takuar të shtunën ndaras liderët e dy partive më të mëdha opozitare.

Fillimisht është takuar me Lumir Abdixhikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa menjëherë pas takimit në Qeveri ka hyrë Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës.

Sipas informacioneve në takim me Abdixhikun, është diskutuar për zhvillimet e fundit – çështjen e presidentit dhe ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara.

Edhe gjatë ditës së djeshme, Kurti u takua me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza.

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