Kurti takohet me Abdixhikun

Kryeministri Albin Kurti ka takuar të shtunën ndaras liderët e dy partive më të mëdha opozitare.
Fillimisht është takuar me Lumir Abdixhikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa menjëherë pas takimit në Qeveri ka hyrë Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës.
Sipas informacioneve në takim me Abdixhikun, është diskutuar për zhvillimet e fundit – çështjen e presidentit dhe ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Edhe gjatë ditës së djeshme, Kurti u takua me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza.