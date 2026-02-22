Kurti takohet me Hamzën, bisedojnë për çështjen e presidentit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza.
Takimi u zhvillua 10 ditë para afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit.
Kjo ishte edhe ndër temat e diskutimit.
“Natyrisht, temë e bisedës ishte edhe çështja e zgjedhjes së Presidentit për çfarë kanë mbetur vetëm edhe 10 ditë kohë në bazë të afateve kushtetuese. U konstatua që bashkëpunimi është i nevojshëm, duke qenë se duhen së paku 2/3 e deputetëve të Kuvendit për votim të suksesshëm”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.
Poashtu bëhet e ditur se Kurti të hënën do të takohet dhe me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikut
Në takim me Hamzën siç është njoftuar u diskutua për zhvillimet politike në vend dhe nevojën për bashkëpunim pozitë – opozitë.
“Kryeministri Kurti falënderoi Kryetarin Hamza për bashkëpunimin në Kuvend me rastin e votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare. Kryetari Hamza shprehu gatishmërinë për koordinim parlamentar për çështje të interesit shtetëror e kombëtar. U diskutua për zhvillimet politike në vend e më gjerë dhe nevojën për të hapur një kapitull të ri të komunikimit dhe dialogut konstruktiv qeveri-opozitë në të mirë të Republikës sonë dhe pluralizmit partiak e demokratik”, thuhet në komunikatë.