Kurti takohet me komandantin e KFOR-it, diskutohet për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim komandantin e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, gjeneralmajor Özkan Ulutaş.
Takimi u zhvillua në ditën kur u certifikua rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Me këtë rast, gjeneralmajor Ulutaş e uroi Kurtin për fitoren në zgjedhjet e 7 qershorit.
Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit, gjatë takimit u diskutuan zhvillimet aktuale politike në vend, si dhe situata e sigurisë në Kosovë dhe rajon.
Kurti dhe komandanti i KFOR-it folën për rëndësinë e ruajtjes së paqes, sigurisë dhe stabilitetit, si dhe për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe misionit të NATO-s në Kosovë.
Në takim u vlerësua bashkëpunimi i deritanishëm mes institucioneve vendore dhe KFOR-it, ndërsa u diskutuan edhe mundësitë për zgjerimin dhe thellimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi.
KFOR-i vazhdon të ketë rol në garantimin e një mjedisi të sigurt dhe stabil në Kosovë, në kuadër të mandatit të tij të përcaktuar nga misioni i NATO-s.